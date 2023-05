Avete mai visto dove vive Marco Mengoni? Ecco tutti i segreti della sua splendida dimora, una casa moderna nel segno dello stile giovane e della musica…

Marco Mengoni è uno degli artisti più amati e seguiti sulla scena italiana, ma sapete dove abita? Vi raccontiamo tutto quello che si sa della sua casa, dove vive nel tempo libero da impegni artistici che lo vedono spesso in giro tra i palchi nazionali e all’estero!

La casa di Marco Mengoni a Milano

Marco Mengoni è originario di Ronciglione, in provincia di Viterbo, ma vive a Milano in una casa deliziosa di cui ora scopriamo alcuni angoli e curiosità. Cantante tra i più amati d’Italia, vincitore di Sanremo 2023 con il brano Due vite, ritenuta una delle sue canzoni più belle, l’artista non rinuncia alla musica nemmeno tra le mura domestiche.

Lo dimostrano alcuni scatti della sua casa milanese in cui si mostra al pianoforte, immerso nelle sue melodie…

Lo strumento appare anche in altre foto del cantante su Instagram, dove spicca come elemento centrale in una delle stanze della sua abitazione ed è affiancato da una raffinata lampada dai toni neutri.

Gli interni della casa di Marco Mengoni

Gli interni della casa di Marco Mengoni si presentano semplici e luminosi, dominati dal bianco.

Il salotto nella zona living di Marco Mengoni è un ambiente molto accogliente dove si scorge un divano grigio in contrasto con i pavimenti in legno chiaro.

L’arte occupa una biona parte degli spazi, con quadri e tele da dipingere, tanto colore e luce naturale a volontà!

