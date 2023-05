Qual è il significato di Vivo per lei di Andrea Bocelli? La canzone è dedicata alla musica e ha una storia molto particolare.

Andrea Bocelli e Giorgia hanno portato al successo un brano bellissimo, diventato un must della musica italiana. Stiamo parlando della canzone Vivo per lei, uscita ben 28 anni fa. Conoscete la storia del pezzo? E’ molto particolare.

Vivo per lei di Andrea Bocelli: il significato della canzone

Uscita nel 1995, Vivo per lei è una delle canzoni più belle di Andrea Bocelli, che lo vede duettare con la bravissima Giorgia. Il brano, anche se pochi lo sanno, ha una storia molto particolare. Scritto da Mauro Mengali, Valerio Zelli e Annamaria Alibani, in principio si intitolava Vivo per… ed è stato cantato dalla band di cui gli autori facevano parte, ovvero gli Onde Radio Ovest – ORO. Con questa canzone il gruppo partecipò a Un disco per l’estate, ma non ottenne grande successo. Nel frattempo, Bocelli stava ultimando un album e il suo produttore gli ha proposto di fare una cover di Vivo per. La musica è stata mantenuta, mentre il brano è stato riscritto da Gatto Panceri: così è nata Vivo per lei. Non sono cambiate solo le parole del testo, ma anche il significato: mentre prima era dedicato ad una donna, Andrea l’ha indirizzato alla musica.

“Vivo per lei perché mi fa

vibrare forte l’anima,

vivo per lei e non è un peso“.

Vivo per lei di Bocelli è un vero e proprio inno alla musica. Un amore immenso, che non si può spiegare. Una relazione particolare, di cui non si può essere gelosi.

“Vivo per lei lo so mi fa

girare di città in città,

soffrire un po’ma almeno io vivo“.

La musica è una “musa“, è “dolce e sensuale“, qualche volta fa anche soffrire, ma fa sentire terribilmente vivi, dona “pause e note di libertà“.

Ecco il video di Vivo per lei di Andrea Bocelli:

Vivo per lei: il testo della canzone

Vivo per lei da quando sai

La prima volta l’ho incontrata

Non mi ricordo come ma…

