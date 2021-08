Nonostante l’oro alla staffetta 4×100 a Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha confermato che i suoi rapporti con Filippo Tortu sarebbero tesi.

Con la staffetta 4×100 l’Italia è entrata dritta nella leggenda con la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, ma a quanto pare dietro al trionfo si celerebbe l’ombra di un’amicizia finita: il velocista Marcell Jacobs ha infatti confermato che i suoi rapporti con Filippo Tortu non sarebbero più quelli di un tempo. “Tra noi non c’è più il feeling di una volta? I ruoli si sono invertiti, ora tiro io. Nel passaggio può darsi che qualcosa abbia incrinato la fiducia reciproca. Un saluto mancato, un complimento non fatto. Ma conosco bene Filippo, lo stimo e so che certe cose non arrivano direttamente da lui. E dopo quello che ha fatto in finale…”, ha ammesso il campione olimpico a La Gazzetta dello Sport.

Marcell Jacobs

Marcell Jacobs e Filippo Tortu: la presunta lite

Già dopo la vittoria dell’oro olimpico si era sparsa la voce che Marcell Jacobs e Filippo Tortu non andassero più d’accordo e infatti dopo il trionfo ai 100 metri lo stesso Jacobs aveva tagliato corto – stando a quanto riporta Fanpage – riferendo di non essersi complimentato con il collega: “Se ho parlato con Tortu dopo domenica? Non ho avuto modo d’incontrarlo, ma dobbiamo preparare al meglio la staffetta“, aveva detto.

Anche il giornalista Giampiero Galeazzi aveva ipotizzato per primo – su la Gazzetta dello Sport – che tra i due campioni vi fosse maretta, e infine a confermare l’indiscrezione è stato lo stesso Marcell Jacobs, che ha dichiarato che il suo rapporto con Tortu sarebbe cambiato. I due riusciranno a chiarirsi?

La frecciatina contro Usain Bolt

Oltre ad aver svelato la sua versione sui rapporti con Tortu, a La Gazzetta dello Sport Marcell Jacobs ha anche scagliato una frecciatina contro il tre volte campione olimpico dei 100 metri, Usain Bolt, di cui ha preso il “testimone” rientrando nell’albo d’oro della gara simbolo dell’Olimpiade. “Nell’albo d’oro dei 100 metri, dopo il suo nome, compare il mio. Speravo che mi chiamasse, ma direttamente non si è fatto sentire”, ha dichiarato il velocista contro il celebre campione.