L’influencer Taylor Mega ha postato alcuni scatti via social dove la si vede indossare un bikini a dir poco striminzito.

Taylor Mega non ha paura di mettere in mostra le sue curve da capogiro sui social e i fan sono rimasti a bocca aperta difronte alle sue ultime stories in bikini: il costume dell’influencer sarebbe a mala pena bastato a coprire parte del suo seno e del suo prorompente lato b, e infatti ben presto è stata la stessa Mega a precisare: “Meno copre meglio sto!”, ha scritto l’influencer in riferimento al costume.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it

Taylor Mega: il bikini bollente

Pochi centimetri di stoffa hanno mandato i fan di Taylor Mega in visibilio: la regina della provocazione è tornata a mostrarsi via social con un bikini mozzafiato (che copriva a malapena le sue parti intime). Incurante delle critiche degli haters – che ovviamente non sono mancate – la Mega si è mostrata radiosa e seducente mentre prendeva il sole col suo nuovo costume, uno dei tanti che hanno lasciato i suoi fan a bocca aperta.

La vita privata dell’influencer

Di recente la vita privata dell’influencer è stata al centro del gossip: nelle ultime settimane infatti Taylor Mega è stata paparazzata prima col rapper Sacky (con cui stava passeggiando mano nella mano per le vie di Milano) e a seguire con l’imprenditore ed ex pizzaiolo Vittorio Scala, suo presunto nuovo amore. In passato a Taylor Mega sono state attribuiti innumerevoli liaison (come quelle con Flavio Briatore e il miliardario iraniano Hormoz Vasfi) mentre è nota una sua lunga relazione con il leader della Dark Polo Gand Tony Effe, da cui si è definitivamente separata alcuni mesi fa. La sua storia con Vittorio Scala è destinata a durare? In tanti tra i fan dei social sperano di saperne presto di più!

