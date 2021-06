Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Vittorio Scala, il nuovo fidanzato della modella e influencer Taylor Mega.

Il nome di Vittorio Scala è balzato agli onori della cronaca rosa nell’estate del 2021 e dopo essere apparso in rete in un video accanto ad una delle influencer e modelle italiane più seguite. Stiamo parlando della bellissima Taylor Mega che proprio via social ha deciso di presentare al mondo intero Vittorio come il suo nuovo compagno. Vi sveliamo allora tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul suo conto: biografia, lavoro, social e vita privata.

Chi è Vittorio Scala, la biografia

Sulla biografia di Vittorio Scala al momento non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solamente che l’uomo è originario di Desenzano del Garda in Lombardia ed è nato nel 1983. Non abbiamo notizie nemmeno sul suo percorso di studi ma sappiamo che ha avviato la sua carriera imprenditoriale nei locali notturni. In passato Vittorio Scala ha lavorato nelle pubbliche relazioni e ancora prima come pizzaiolo.

Vittorio Scala, vita privata (e dove vive)

Attualmente Vittorio Scala si è affermato nel mondo della comunicazione con un suo brand e dove si occupa prevalentemente di organizzazioni eventi e real estate. Non abbiamo notizie sul suo patrimonio personale ma pare che conduca un ottimo stile di vita e che gestisca anche una società dedita agli investimenti. Vittorio Scala vive in Svizzera e più precisamente a Lugano e dal punto di vista sentimentale è legato da pochi mesi alla modella e influencer italiana Taylor Mega.

Sappiamo però che nel passato amoroso di Vittoria Scala c’è anche un’altra super modella ma di nazionalità brasiliana, il suo nome è Juliana Nepomuceno. Al momento l’imprenditore ligure sembrerebbe non aver nessun account pubblico su Instagram.

Chi è Taylor Mega, la fidanzata di Vittorio Scala

Professione modella influencer e imprenditrice, Taylor Mega è nata a Udine il 31 ottobre del1993 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Su Instagram vanta milioni di followers, ha anche ideato un brand di bikini ed è anche uno dei nomi più richiesti sul piccolo schermo. Nel suo passato sentimentale c’è poi anche una relazione con il rapper Tony Effe.

Vittorio Scala, 2 curiosità

-In una vecchia intervista Vittorio Scala dichiarava che il suo guru è stato Flavio Briatore.

-Ha diversi tatuaggi sul corpo.