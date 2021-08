Carlos Maria Corona ha spento 19 candeline e i suoi genitori, Fabrizio Corona e Nina Moric, non hanno mancato di festeggiarlo.

L’8 agosto 2021 Carlos Maria Corona ha festeggiato i suoi 19 anni. Per l’occasione sua madre Nina Moric e suo padre Fabrizio Corona hanno deciso di festeggiarlo, anche tramite social. “Sei l’unica cosa che conta nella mia vita, auguri amore mio”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi in un post su Instagram celebrando l’amore per suo figlio, mentre la showgirl croata gli ha fatto eco scrivendo nelle sue stories: “I momenti più belli non hanno foto, ma ricordi marchiati a fuoco sulla pelle o nel cuore”.

FABRIZIO CORONA

Carlos Maria Corona compie 19 anni: gli auguri dei genitori

Nonostante la lontananza Fabrizio Corona ha festeggiato suo figlio Carlos Maria Corona tramite social in occasione del suo 19esimo compleanno. Il ragazzo ha festeggiato il compagnia della madre Nina Moric e di alcuni parenti, mentre l’ex Re dei paparazzi – attualmente ai domiciliari – ha postato sui social alcuni scatti del passato dove suo figlio era ancora piccolo.

“Le storie d’amore sono storie di vita, e la vita è difficile. E’ piena di ostacoli e problemi da superare ma quando hai un figlio come il nostro se lo si vuole rendere felice tutto devi sacrificare, tutto”, ha scritto Fabrizio Corona in riferimento alla sua ex moglie, Nina Moric, con cui più volte i rapporti sono stati tesi proprio a causa di Carlos.

Le accuse di Nina Moric

Nina Moric ha accusato pubblicamente Fabrizio Corona di aver sfruttato suo figlio Carlos per guadagnare da ospitate e ingaggi in alcuni locali. L’ex Re dei paparazzi – che nel frattempo ha fatto per anni avanti e indietro dal carcere – ha sempre replicato contro le accuse della sua ex moglie. Per anni la custodia di Carlos non è stata in mano ai genitori ma ai nonni, e dal 2020 (quando Carlos ha compiuto la maggiore età) è stato il ragazzo a decidere autonomamente di andare a vivere insieme a suo padre.