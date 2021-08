Meghan Markle è stata travolta da alcune nuove pesanti accusa da parte della sua sorellastra, Samantha Grant.

Tra Meghan Markle e la sorella Samantha Grant non corre buon sangue, e dopo aver tentato di dissuadere Harry dallo sposare l’ex attrice ed aver pubblicato contro di lei il libro The Diary of Princess Pushy’s Sister, la sorellastra dell’ex duchessa del Sussex è tornata ad attaccarla pubblicamente in un’intervista di GB News condotto da Dan Wootton. “Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele”, ha dichiarato Samantha quando le è stato chiesto se, nonostante tutto, volesse ancora bene a Meghan Markle.

Meghan Markle: le accuse della sorella

Samantha Grant è tornata ad attaccare pubblicamente Meghan Markle, da lei ritenuta responsabile della distruzione della sua famiglia e dei recenti malori accusati dal padre, Thomas Markle, a causa dei troppi dispiaceri. “È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno”, ha dichiarato Samantha in merito ai rapporti con l’ex duchessa (che lo scorso 4 agosto ha compiuto 40 anni).

Samantha Grant contro la moglie di Harry

Fin dall’annuncio di fidanzamento di Harry e Meghan, Samantha Grant ha accusato l’ex duchessa di essere “un’arrampicatrice sociale” e ha cercato di dissuadere Harry dal decidere di sposarla. Meghan non ha mai replicato pubblicamente alle accuse della sua sorellastra e a quanto pare ha chiuso i rapporti anche con suo padre Thomas (che non sarebbe stato invitato al Royal Wedding a seguito dello scandalo dovuto agli scatti intimi di Meghan da lui venduti ai paparazzi).

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, Meghan non avrebbe presentato ai suoi familiari neanche i suoi due figli, Archie Harrison e la sua secondogenita, Lilibet Diana, nata lo scorso giugno.