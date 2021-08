Iva Zanicchi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di suo fratello Antonio, morto a causa del Covid a novembre 2020.

Iva Zanicchi sta ancora cercando di elaborare il dolore per la morte di suo fratello, Antonio, scomparso alcuni mesi fa dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Anche la cantante era risultata positiva al virus ma per suo fratello il contagio era risultato fatale. I due – stando a quanto confessato all’epoca dalla stessa Zanicchi – sarebbero risultati positivi alla malattia dopo un incontro familiare seguito alla cresima di un nipote. “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”, ha dichiarato Iva Zanicchi al settimanale Noi, e ancora: “Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto”.

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi: lo strazio per la morte del fratello

A Novembre 2020 Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale insieme a suo fratello, Antonio, risultato positivo al Coronavirus come lei dopo un incontro avuto insieme ai familiari. La conduttrice non aveva riportato conseguenze particolarmente gravi della malattia, mentre il quadro clinico di suo fratello Antonio era risultato da subito disperato e infatti dopo alcune settimane di lotta contro la malattia, l’uomo purtroppo non si è salvato. Ancora oggi la conduttrice non è riuscita a riprendersi da questo straziante lutto.

L’ultima telefonata

A causa delle norme in vigore contro il Covid Iva Zanicchi non ha potuto dare neanche l’ultimo saluto al suo adorato fratello e in seguito si è detta pentita di aver preso parte a quell’incontro familiare in cui era avvenuto il contagio. La cantante ha svelato di aver parlato per l’ultima volta con suo fratello per telefono: “Mi dicono: ‘Possiamo fare una videochiamata’. Io: ‘Le do subito il numero di uno dei figli’. Lui però voleva parlare con me, forse non voleva farsi vedere così. Abbiamo fatto la videochiamata. Il video però non funzionava. Ho sentito la sua voce, era bella e chiara, mi ha detto: ‘Saluta tutti, ma tutti, ti voglio tanto bene'”, ha detto in lacrime a Domenica Live.