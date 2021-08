La conduttrice Mia Ceran è diventata mamma del suo primo figlio: con un post sui social ha espresso tutta la sua felicità.

Mia Ceran ha annunciato via social la nascita di suo figlio, Bruno Romeo, nato dall’amore per Federico Ferrari. La conduttrice e il suo compagno sono più felici che mai per la nascita del bambino, e nel suo post via social la Ceran ha scritto: “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”.

Mia Ceran: è nato il primo figlio

Postando una foto dei piedini del suo bambino, Mia Ceran ha dato il benvenuto al piccolo Bruno Romeo tramite social. Tra i commenti al suo post moltissimi amici e colleghi le hanno espresso le loro congratulazioni per la nascita del piccolo, il cui arrivo era stato annunciando dalla conduttrice in diretta tv. “Mia che meraviglia! Auguri a tutti e 3”, ha scritto la collega di Mia Ceran Andrea Delogu, mentre Victoria Cabello le ha fatto eco scrivendo: “Wow Bruno!!”.

La gravidanza

Mia Ceran aveva annunciato la sua gravidanza a Quelli che il calcio durante uno sketch con Luca e Paolo. Indicando il pancione ormai evidente della giornalista i due comici avevano domandato ironici: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”, la conduttrice allora aveva risposto fingendosi stupita: “Ah sì! Aspetto un bambino!”. Per lei e il compagno Federico Ferrari si tratta del primo figlio. Il compagno della conduttrice non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora – stando a quanto riporta Fanpage – come Global Event Manager di Diesel Italia. “Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole”, ha confessato Mia Ceran al magazine F a proposito del suo compagno.