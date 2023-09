Francesca Fagnani è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha risposto con imbarazzo ad alcune domande sulla sua vita privata.

Francesca Fagnani ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma, com’è noto, da oltre 10 anni fa coppia fissa con Enrico Mentana. A Domenica In la conduttrice Mara Venier le ha fatto proprio qualche domanda in merito alla sua unione sentimentale con il giornalista e non ha mancato di chiederle quando e se convoleranno a nozze.

Alla domanda diretta della conduttrice Francesca Fagnani ha preferito non rispondere e ha sorriso imbarazzata, e Mara Venier è tornata subito all’attacco chiedendole: “Tra un weekend con Enrico e uno con i vostri cagnolini, che scegli?”. La Fagnani ha risposto ironica: “I cani parlano meno”, per poi aggiungere: “Con Enrico…”.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani: l’intervista a Domenica In

Martedì 26 settembre Francesca Fagnani tornerà di nuovo in onda con la nuova stagione di Belve e per l’occasione è stata intervistata a Domenica In, dove Mara Venier non ha mancato di chiederle dettagli e retroscena sulla sua vita privata al fianco del famoso giornalista Enrico Mentana.

Oltre alle domande relative alla sua storia con Mentana, Francesca Fagnani ha ripercorso parte della sua carriera e alcuni dei momenti dolorosi che hanno segnato la sua vita, come la morte di sua madre.

“Mi spiace non averle dato la centralità che meritava. Per questo ne parlo spesso, per darle lo spazio che non le ho dato quando era in vita”, ha affermato l’amatissima conduttrice tv. Uno dei suoi primi ospiti a Belve sarà l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha recentemente finito di scontare la sua pena con la giustizia italiana.