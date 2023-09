Andrea Piazzolla, ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, ha rotto il silenzio sulle accuse mosse nei suoi confronti.

Per Andrea Piazzolla è stata chiesta una condanna a 7 anni di reclusione per circonvenzione di incapace a causa di alcuni presunti beni sottratti a Gina Lollobrigida tra il 2013 e il 2018. A Domenica In lo stesso ex assistente della compianta diva italiana ha potuto rompere il silenzio in merito alle accuse mosse nei suoi confronti e alla presunta cifra di 10milioni attribuita all’attrice e di cui oggi non si avrebbe più alcuna traccia.

“Dove sono finiti i 10 milioni di euro?”, gli ha chiesto Mara Venier, a cui Piazzolla ha risposto: “Ha sempre avuto un tenore di vita alto (…) Quando è mancata tutti hanno staccato fatture importanti, parliamo di passività importanti. La villa sull’Appia Antica costa cifre esorbitanti, 200mila euro l’anno, feste di compleanno e di Capodanno da 10mila euro, i viaggi… Se per dieci anni mettiamo insieme tutti questi conti…”

Andrea Piazzolla

Andrea Piazzolla si difende dalle accuse

Andrea Piazzolla è stato ospite a Domenica In, dove per la prima volta ha potuto rompere il silenzio in merito alle gravi accuse mosse nei suoi confronti dagli eredi di Gina Lollobrigida, che lo ritengono responsabile della scomparsa di una cifra esorbitante attribuita all’attrice.

Da tempo va avanti una diatriba legale tra il figlio dell’attrice e il suo ex assistente (che lei stessa aveva ammesso di considerare alla stregua di un figlio). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.