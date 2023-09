Annalisa ha rotto il silenzio sul suo matrimonio a sorpresa con Francesco Muglia e sulla sua vita privata al fianco del marito.

Annalisa è stata protagonista di un matrimonio “a sorpresa” con Francesco Muglia e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della cantante che finora, in merito alla sua unione col marito, è sempre stata molto riservata. Nella sua ultima intervista a Grazia Annalisa ha svelato perché lei e Muglia avrebbero deciso di convolare a nozze e ha confessato dove oggi lei e il marito vivrebbero e come gestirebbero i loro molti impegni di lavoro.

“Viviamo tra Savona, Genova, Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro“, ha ammesso.

Annalisa: le nozze con Francesco Muglia

Annalisa è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e negli ultimi mesi ha colto tutti di sorpresa svelando di essere convolata a nozze con il vicepresidente marketing di Costa Crociere. La cantante ha confessato che per lei “sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di sé stessi” e ha anche aggiunto che, pur non dando un significato canonico al matrimonio, avrebbe iniziato a progettare i suoi fiori d’arancio già qualche anno fa.

“Non l’ho mai sognato. Però da qualche anno, alle feste di nozze degli amici, ho cominciato ad immaginare la mia, a pensarla come una giornata in cui condividere felicità con le persone care. Poi è stata proprio così: non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino“, ha precisato a Grazia.

In tanti si chiedono se lei e Francesco Muglia annunceranno presto o tardi l’arrivo di un bebè, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e la cantante ha recedente smentito i gossip relativi a una sua presunta gravidanza.