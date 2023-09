La celebre attrice Sophia Loren è caduta nella sua casa di Ginevra e ha dovuto sottoporsi a un intervento d’urgenza.

La celebre diva italiana Sophia Loren, che ha compiuto 89 anni poco giorni fa, si è procurata una frattura dell’anca dopo essere caduta nella sua casa di Ginevra e per questo è stata sottoposta a un delicato intervento d’urgenza. Il suo staff ha fatto sapere che l’operazione sarebbe andato per il meglio e il canale ufficiale della sua nota catena di ristoranti ha diffuso un messaggio in cui si legge:

“Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione”.

Sophia Loren caduta in casa: come sta

Sophia Loren si è procurata una frattura dell’anca durante un incidente domestico nella sua casa di Ginevra e nelle ultime ore è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Fortunatamente la questione si sarebbe risolta per il meglio e in tanti tra fan, amici e colleghi dell’attrice le hanno espresso in queste ore il loro calore e il loro affetto mediante messaggi sui social.

Al momento la celebre diva Italiana non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche e in tanti, tra i suoi ammiratori, non vedono l’ora di sapere quando tornerà a mostrarsi. Sophia Loren è nata a Roma il 20 settembre 1934 e solo alcuni giorni fa ha compiuto il suo 89esimo anno di vita.