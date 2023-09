Attraverso i social Ambra Angiolini ha lodato sua figlia Jolanda Renga, che ha pubblicato il suo primo libro.

L’attrice Ambra Angiolini ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per sua figlia Jolanda Renga, che ha scritto il suo primo libro intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia (nelle librerie a partire dal prossimo 26 settembre).

Nell’esprimere il suo orgoglio per l’importante traguardo raggiunto da sua figlia, l’attrice ha scritto in un suo post via social: “E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani… Sono orgogliosissima”.

Ambra Angiolini: la dedica alla figlia

Ambra Angiolini è al settimo cielo per i traguardi raggiunti da sua figlia Jolanda che, da domani, sarà nelle librerie italiane con il suo primo libro. Jolanda è una dei due figli che l’attrice ha avuto insieme al suo storico ex, Francesco Renga, con cui oggi è riuscita a costruire un rapporto d’amicizia proprio per il bene dei due figli (oltre a Jolanda i due sono genitori di Leonardo, nato nel 2006).

Nei giorni scorsi, quando Jolanda aveva preannunciato l’uscita del suo libro, Ambra Angiolini aveva commentato il post scrivendo: “Qualcosa nel modo che hai di esistere… Amore immenso … vola!”, mentre Francesco Renga le aveva fatto eco aggiungendo: “Amore Mio”.

Oggi Ambra Angiolini sembra aver ritrovato la serenità in amore accanto al collega attore Andrea Bosca, mentre Francesco Renga è legato da tempo alla responsabile delle risorse umane Diana Poloni.