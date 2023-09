Dopo un mese trascorso a Londra per motivi di studio, Barbara D’Urso ha annunciato di essere pronta a tornare a lavoro.

Dopo il suo controverso addio a Mediaset Barbara D’Urso si è recata per un mese a Londra per approfondire lo studio dell’inglese e, via social, ha appena annunciato il suo rientro in Italia.

La conduttrice infatti tornerà a teatro cimentandosi nello spettacolo Taxi a 2 piazze, il cui tour riprenderà dal 3 novembre. La pièce, commedia degli equivoci realizzata da Ray Cooney, vede la conduttrice in veste di protagonista e la prima di quest’anno sarà a Torino. “Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo”, ha scritto la conduttrice su Instagram preannunciando importanti novità sul suo conto.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso torna in Italia

Attraverso i social Barbara D’Urso ha svelato nuovi retroscena sulla sua carriera che, a quanto pare, la porterà presto in Italia per il tour di Taxi a 2 piazze. La conduttrice ha trascorso l’ultimo mese a Londra per motivi di studio e guarda caso ha annunciato la sua partenza proprio mentre su Mediaset prendeva il via la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, condotto per la prima volta da Myrta Merlino.

La conduzione da parte della Merlino al momento non sembra aver ricevuto forti consensi da parte del pubblico e, negli ultimi giorni, si è vociferato persino che Mediaset avesse intenzione di sostituirla. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Per il momento non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere.