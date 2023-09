Storia al capolinea per Elga Enardu e Diego Daddi? Un messaggio dell’ex tronista sui social lascia presagire il peggio.

La storia d’amore tra Elga Enardi e Diego Daddi è giunta al capolinea? I due si sono conosciuti nel 2008 a Uomini e Donne e, nel 2017, sono diventati marito e moglie. Nelle ultime ore Elga ha postato sui social una serie di stories che lascerebbero presagire la fine della sua unione con il marito. “Sono tornata a casa, con Giulio e con Toy, la mia unica famiglia“, ha affermato, e ancora:

“Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi (…) in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”.

Elga Enardu e Diego Daddi in crisi: i dettagli

Elga Enardu e Diego Daddi sono una delle storiche coppie più famose di UeD ma adesso, secondo i rumor in circolazione, la storia tra i due sarebbe giunta al capolinea. La sorella di Serena Enardu ha postato alcuni messaggi via social che sembrano lasciar presagire il peggio, ma non ha ancora parlato apertamente dei motivi che avrebbero condotto lei e Diego verso l’addio né ha proferito ulteriori parole in merito alla questione (e, lo stesso, ha fatto il suo storico compagno).

L’amore tra i due era sbocciato al famoso dating show di Maria De Filippi e ormai da anni, sui social, in tanti hanno seguito le loro vicissitudini e i retroscena relativi alla loro vita privata. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se finalmente i due si chiariranno con i loro fan.