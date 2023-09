Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe pensando di sostituire Myrta Merlino per via dei bassi ascolti a Pomeriggio 5.

Ascolti in forte calo a Pomeriggio Cinque: secondo indiscrezioni il format tv, quest’anno affidato a Myrta Merlino, avrebbe registrato uno share più basso rispetto alle puntate delle precedenti edizioni (quando la conduzione era affidata a Barbara D’Urso).

Per questo motivo Mediaset avrebbe pensato di sostituire la nuova conduttrice del programma e, secondo i rumor in circolazione, la collega Simona Branchetti avrebbe potuto essere una papabile “rivale” del volto tv. Sulla questione al momento non vi sono conferme e quelle in circolazione restano soltanto ipotesi.

Myrta Merlino

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio Cinque: le indiscrezioni

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore in rete, Mediaset avrebbe preso in considerazione l’idea di sostituire Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio Cinque. La questione ovviamente resta senza conferme, e il volto tv ha iniziato solo da alcune settimane la sua nuova avventura in quello che è stato lo storico salotto tv di Barbara D’Urso.

In tanti tra i fan del programma hanno manifestato fin da subito la loro disapprovazione verso l’ingresso della Merlino all’interno dello show, e sui social c’è chi continua a sostenere di aver sempre preferito la D’Urso. Lo storico volto del programma intanto, attraverso i social, non ha perso occasione per scagliare alcune frecciatine infuocate contro l’emittente tv per averla “spodestata” dal suo ruolo senza il giusto preavviso.