Secondo i rumors Ilary Blasi non sarebbe stata riconfermata all’Isola dei Famosi e per questo starebbe pensando al suo futuro in tv.

Ilary Blasi intende dire addio a Mediaset? Secondo i rumor in circolazione gli ascolti non proprio brillanti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi avrebbero indotto Mediaset a riflettere sulla possibilità di non riconfermarla come conduttrice dello show e, nel frattempo, lei ha condiviso una story via social che ha fatto insospettire i suoi fan.

La conduttrice infatti si è mostrata per la prima volta mentre guardava un programma della concorrenza, ossia Chi l’ha visto?, e in tanti si chiedono se il suo gesto non possa nascondere un significato particolare.

Ilary Blasi

Ilary Blasi verso l’addio a Mediaset

Ilary Blasi ha iniziato a lavorare per Mediaset nel lontano 2001, anno in cui ha iniziato ad esibirsi come Letterina per lo show Passaparola. Oggi l’ex moglie di Totti è una showgirl e conduttrice affermata, e per anni il suo principale impegno in tv è stato la conduzione dell’Isola (o, precedentemente, il GF Vip).

In tanti si chiedono se Mediaset le proporrà presto nuovi progetti tv o se, come credono in molti, la conduttrice sia intenzionata a “trasferirsi” in Rai. Al momento la questione resta soltanto una supposizione e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di rivederla in tv. Negli ultimi mesi la conduttrice è stata al centro del clamore generale per via della sua vita privata e in tanti non vedono l’ora di saperne di più su di lei e il fidanzato Bastian.