Andrea Lo Cicero e sua moglie Roberta Di Fiore sono diventati genitori per la seconda volta. Il bebè si chiama Dante.

Dopo la nascita del piccolo Ettore (nel 2019), Andrea Lo Cicero e sua moglie Roberta sono diventati genitori del piccolo Dante e, nelle scorse ore, lo stesso ex rugbista ha annunciato la nascita del suo secondo bebè attraverso i social. Lo Cicero ha anche colto l’occasione per fare una stupenda dedica a sua moglie e a tutte le donne, e ha scritto:

“Buongiorno, vi presento il nostro secondo orgoglio Dante. La Mamma Roberta sta benissimo.(…) Un messaggio per tutte le donne, ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi”.

Andrea Lo Cicero: è nato il secondo figlio

Con un tenero post via social Andrea Lo Cicero ha annunciato la nascita del suo secondo figlio e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a lui e sua moglie per l’arrivo del piccolo Dante.

L’ex rugbista e sua moglie abitano a Viterbo, dove gestiscono e curano un agriturismo. Sui social i due raccontano spesso i dettagli e i retroscena della loro vita familiare e in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sulla loro famiglia e sulla loro vita insieme. Il piccolo Dante è nato il 13 settembre scorso ma Andrea Lo Cicero e sua moglie hanno atteso qualche giorno prima di dargli finalmente il benvenuto sui social, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.