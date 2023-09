Alfonso Signorini si è scusato per i contenuti dell’ultima edizione del GF Vip, e le sue parole hanno suscitato la reazione di un’ex vippona.

Alla vigilia di una nuova edizione del GF, Alfonso Signorini ha affermato di aver bandito i contenuti trash dal format tv e si è scusato per la precedente edizione, arrivando persino a dire che il cast “sarebbe stato sbagliato”. Le sue affermazioni non hanno fatto piacere alla stessa ex concorrente del reality show Giaele De Donà, che a Novella 2000 ha spiegato:

“Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico.”

Giaele De Donà: la replica a Signorini

Giaele De Donà è tra gli ex concorrenti del GF Vip che non hanno affatto apprezzato quanto affermato da Alfonso Signorini che, nella sua ultima intervista a Verissimo, si era addirittura scusato pubblicamente per quanto accaduto durante la settima edizione del programma. I fan dei social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e si chiedono se, oltre a Giaele, qualcun altro tra gli ex vipponi replicherà alle parole del conduttore.

Quest’anno il Grande Fratello presenta un cast “misto” composto da personaggi vip e non, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito al programma.