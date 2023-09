In vista della nuova edizione del GF Vip, Alfonso Signorini si è scusato per gli scivoloni commessi nelle precedenti edizioni.

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e per la prima volta il conduttore si è scusato per i contenuti trash che hanno caratterizzato le precedenti edizioni del programma.

“Le critiche al Gf Vip erano fondate. L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Ognuno di noi si è assunto le proprie responsabilità. Devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Ho detto a questi concorrenti che quando li guardavo cambiavo canale perché erano respingenti”, ha dichiarato il conduttore, mentre l’opinionista del GF Vip 8 ha fatto un’inaspettata confessione sulla malattia contro cui si è trovata a dover combattere.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini a Verissimo: le scuse per il trash

La nuova edizione del GF Vip è ormai alle porte e a Verissimo Alfonso Signorini ha chiarito ancora una volta che si tratterà di un’edizione completamente diversa rispetto alle precedenti e – ha sottolineato – all’insegna della “normalità”. Il conduttore si è scusato anche per i contenuti trash che hanno caratterizzato le precedenti edizioni dello show e che, secondo indiscrezioni, avrebbero fatto infuriare lo stesso Pier Silvio Berlusconi.

La giornalista Cesara Buonamici (che sarà opinionista della nuova edizione del programma e che è stata ospite con lui a Verissimo) ha invece svelato per la prima volta di aver combattuto contro un cancro al seno, e ha confessato: “Quando conosci da vicino e vedi che ne soffriamo in tantissime, faccio del mio meglio per essere vicina a tutte le iniziative di controllo e prevenzione. Mi sono salvata così: facendo dei controlli ravvicinati e cerco di supportare come posso chi si spende tantissimo per salvare da questo male che ti cambia tra la vita e la morte”. Sui social in tanti hanno appreso con sgomento quanto da lei vissuto e le hanno espresso la loro solidarietà.