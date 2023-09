Il secondo weekend di settembre è stato ricco di gossip per i personaggi del mondo vip. Scopriamo quali sono stati i più discussi.

Il weekend dell’11 settembre si è aperto con alcune notizie attesissime per i fan del mondo social: sabato 9 settembre, al Castello di Rivalta, Francesca Ferragni ha detto sì allo storico fidanzato Riki. Alle nozze ovviamente non potevano mancare Chiara Ferragni e il resto della famiglia e ovviamente anche numerosi amici vip. Scopriamo cosa c’è da sapere su questo e sugli altri gossip accaduti durante il weekend.

Francesca Ferragni

Le nozze di Francesca Ferragni

Dopo anni d’amore e l’arrivo del piccolo Edoardo, Francesca Ferragni e il fidanzato Riki si sono decisi a dire sì. I due sono diventati marito e moglie alla presenza degli amici e dei parenti più cari e, sui social, in tanti hanno rivolto loro le congratulazioni. Tra i fan c’è chi si è chiesto che fine avesse fatto Fedez durante la cerimonia, ma il mistero è stato presto risolto.

La pausa social di Gianni Morandi

Dopo esser diventato una vera e propria star del mondo social, Gianni Morandi ha annunciato a sorpresa di volersi prendere una pausa. L’annuncio del cantante ha lasciato tutti senza parole…

Gianni Morandi

Gerry Scotti a Sanremo 2024

Nei giorni scorsi Gerry Scotti si è mostrato in compagnia del collega Amadeus e subito si è sparsa la voce di una sua presunta presenza a Sanremo 2024. Durante il weekend lo stesso conduttore ha confermato l’indiscrezione.

Gerry Scotti

Annalisa incinta? I dubbi dei fan

In rete intanto hanno iniziato a circolare alcuni video delle ultime esibizioni di Annalisa e in tanti, tra i fan dei social, non hanno potuto fare a meno di notare che la cantante sembri sfoggiare un pancino sospetto. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

Annalisa

Il dramma di Myrta Merlino

La nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, ha raccontato per la prima volta un retroscena sul momento più buio della sua vita e in tanti, tra i fan dei social, sono rimasti a dir poco stupiti dalla sua confessione.