Ospite a Verissimo Raimondo Todaro ha confessato per la prima volta di esser stato operato a causa di due tumori maligni.

Per la prima volta a Verissimo Raimondo Todaro ha svelato di esser stato operato per due tumori maligni. La vicenda risale al 2020, quando il ballerino si è sottoposto ad alcuni controlli a seguito di un’appendicite. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio, ma lui stesso ha svelato di aver vissuto tutto con enorme paura:

“Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere, di non fare vedere niente a nessuno, non so perché…ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi. Se non fosse stato per un’appendicite, non me ne sarei mai accorto. La prevenzione è tutto, nel mio caso mi ha salvato la vita. Se ho avuto paura? Te la fai sotto, paura è poco”, ha confessato.

Raimondo Todaro: i tumori maligni

Oggi Raimondo Todaro è potuto tornare a vivere la sua vita di sempre ma lui stesso ha svelato a Verissimo quanto la prevenzione sia stata per lui importante e gli abbia salvato la vita. Al salotto tv di Silvia Toffanin, Todaro ha parlato per la prima volta anche della sua presunta crisi con la moglie Francesca Tocca e ha smentito con fermezza la questione. I due avrebbero avuto una discussione quest’estate (e da essa si sarebbe sparsa la voce di una crisi) ma farebbero ancora coppia fissa.

“Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo”, ha ammesso.