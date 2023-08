Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere in atto una nuova crisi tra Raimondo Todaro e sua moglie, Francesca Tocca.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno vissuto un periodo di crisi nel 2019 e a seguire, dopo un periodo di lontananza, hanno sorpreso tutti annunciando di essere tornati insieme. Secondo i rumor riportati da Deianira Marzano però, per la coppia potrebbe essere in atto una nuova crisi e sarebbero stati visti da alcune fonti (riportate dall’esperta di gossip sui social) a Villasimius, dove avrebbero discusso animatamente in un ristorante.

“Mentre andavamo via abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”, ha riportato la fonte a Deianira Marzano.

Raimondo Todaro

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la lite: le indiscrezioni

Secondo i rumor in circolazione Raimondo Todaro e Francesca Tocca avrebbero avuto un’accesa discussione in un ristorante di Villasimius e a seguire la ballerina si sarebbe allontanata da sola dalla location. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma sono in tanti a credere che tra lei e il marito sia in atto una crisi anche per via dei post che la stessa Tocca ha condiviso via social. In uno dei messaggi da lei condivisi via social infatti sarebbe scritto:

“La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall’altra ci annienta”. Lei e Todaro romperanno il silenzio in merito alla questione?