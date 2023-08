Francesca Michielin ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo aver subito un delicato intervento.

Nei giorni scorsi Francesca Michielin ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento per risolvere alcuni non meglio precisati problemi di salute. Nelle ultime ore è stata la stessa cantante a rompere il silenzio dopo essersi sottoposta all’intervento e nelle sue stories ha precisato:

“Ciao rega. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare. Passate un agosto bellissimo! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”.

Francesca Michielin

Francesca Michielin operata: come sta

Francesca Michielin ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che nelle scorse ore ha subito un delicato intervento. La cantante al momento non è entrata nei dettagli in merito alla questione e non ha precisato i motivi per cui sarebbe stata costretta ad operarsi.

A causa dell’intervento Francesca Michielin è stata costretta a rinviare alcune date del suo tour e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più in merito alla vicenda. La cantante ha confessato che tornerà operativa da settembre, e in tanti sui social le hanno rivolto i loro auguri di pronta guarigione.