Miriam Leone ha fatto il pieno di like sui social mostrando per la prima volta il suo pancino a Ferragosto.

Miriam Leone ha da poco annunciato di essere in attesa del suo primo bebè e in queste ore, sui social, ha postato una tenera foto dove la si vede sfoggiare il pancino in spiaggia. “Accussì”, ha scritto l’attrice siciliana, raggiante di gioia per la splendida notizia.

Miriam Leone: la prima foto della pancia

Miriam Leone diventerà presto madre per la prima volta e nelle ultime ore, attraverso i social, ha condiviso una foto (scattata da suo marito, Paolo Carullo) in cui la si vede sfoggiare il pancino per la prima volta. In tanti hanno fatto i complimenti all’attrice per la sua bellezza e nn vedono l’ora di saperne di più sulla sua gravidanza.

“Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo… Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”, ha confessato a Vanity Fair l’attrice annunciando la sua prima gravidanza. Al momento lei e suo marito non hanno svelato ulteriori dettagli sull’arrivo del loro primo bebè e i fan dei social sono curiosi di saperne di più.