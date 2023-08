A distanza di un anno dalla loro rappacificazione, J-Ax è tornato a svelare alcuni retroscena sul suo rapporto con Fedez.

J-Ax e Fedez sono tornati ad essere amici dopo aver avuto una grave lite e dopo aver preso le distanze per anni tra frecciatine e recriminazioni reciproche. Ora che i due hanno ritrovato la loro antica complicità, J-Ax è tornato a parlare per la prima volta della loro lite e ha ammesso (stando a quanto riporta Leggo):

“È una roba che ti insegna la vita, ci pensi a mente fredda, quando passa del tempo. (…) Con Fedez forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti.”

J-Ax

J-Ax: i motivi della lite con Fedez

Oggi Fedez e J-Ax sono riusciti a ristabilire un buon rapporto e per la prima volta il leader degli Articolo31 è tornato a parlare delle motivazioni che lo hanno spinto a prendere una strada diversa (professionale e non) da quella del rapper durante il periodo della loro lite.

“Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore. A volte è molto frainteso e provocato. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo. Fedez è molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente”, ha confessato J-Ax. Fedez commenterà le sue parole sul suo conto?