Una donna estremamente somigliante alla conduttrice Maria De Filippi è stata intervistata dal Tg1 generando un equivoco in rete.

“Maria De Filippi intervistata dal Tg1 mentre era in vacanza”, si legge su un popolare profilo Twitter che ha ripreso le immagini del telegiornale in cui si vede una donna in tutto e per tutto simile al famoso volto Mediaset. In realtà, come spiegato dal profilo in questione, si tratterebbe solamente di una donna incredibilmente somigliante alla conduttrice che, attualmente, si trova in vacanza a Ansedonia.

Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza#TG1 pic.twitter.com/QUsTYxo0bY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 13, 2023

Maria De Filippi: la sosia intervistata al Tg1

Il Tg1 ha intervistato una donna incredibilmente somigliante alla conduttrice Maria De Filippi e sui social in tanti sono rimasti sorpresi dalla vicenda, che ha finito per scatenare un equivoco in rete (dove in tanti hanno creduto che la donna in questione fosse sul serio il famoso volto Mediaset). La conduttrice invece (come testimoniato da alcuni scatti circolati sui social nelle scorse settimane) si trova in vacanza a Ansedonia.

Per lei si tratta della prima vacanza senza suo marito Maurizio Costanzo e di recente proprio la figlia del compianto giornalista, Camilla Costanzo, ha svelato che sarebbe stata la De Filippi a convincere il marito ad acquistare la casa ad Ansedonia dove tuttora lei trascorre le sue vacanze estive.