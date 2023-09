Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di Martina Trivelli ma, a quanto pare, sono in molti a non credere alla loro storia.

Mentre Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, Stefano De Martino sembra aver ritrovato la serenità insieme a Martina Trivelli, sua giovane e presunta nuova fiamma. Nelle ultime ore il settimanale Diva e Donna ha pubblicato un servizio esclusivo in cui si vedono i due in scooter per le vie di Milano, e le foto hanno sollevato una marea di critiche:

“Sembrano padre e figlia”, ha scritto qualcuno a proposito della differenza d’età tra i due (di ben 7 anni). “Stefano ha lo sguardo spento, si vede che pensa ancora a Belen”, ha scritto un altro.

Stefano De Martino: le critiche per la sua storia con Martina

Per la prima volta da quando ha detto ufficialmente addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la sua nuova fiamma, la 26enne Martina Trivelli. Al momento non è dato sapere dove i due si siano conosciuti o da quanto tempo vada avanti la loro liaison, quel che è certo è che Stefano sembri aver ormai archiviato la sua storia con Belen Rodriguez e che la showgirl abbia fatto lo stesso.

La stessa Belen sui social ha presentato ufficialmente Elio Lorenzoni come sua nuova fiamma e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.