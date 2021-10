Mara Venier e Maria De Filippi, sono le “Regine” indiscusse del piccolo schermo e ogni domenica si contendono il titolo per chi ha ottenuto il maggior numero di share nella conduzione dei rispettivi programmi: Domenica In e Amici.

Mara Venier e Maria De Filippi sono molto amiche nella vita ma nel lavoro, quest’anno, si sono accidentalmente ritrovate a competere. Il motivo? Entrambe conducono programmi di punta in onda la domenica una per la Rai e l’altra per Mediaset. Chi vincerà questa sfida aggiudicandosi i telespettatori? La lotta è tra due “Queen” indiscusse del piccolo schermo, campionesse di share.

Amici e Domenica In: qual è il programma più visto?

Maria De Filippi conduce Amici, talent show che va in onda con uno speciale la domenica su Canale 5 mentre Mara Venier conduce Domenica In su Rai 1, sempre lo stesso giorno. Le due si sono contese per le prime settimane di settembre lo scettro per gli ascolti e a vincere sembra sia proprio Maria con il suo format rivolto ai giovani talenti. Le due “Queen” si contendono ogni domenica il titolo per chi ha portato il maggior numero di ascolti televisivi alla propria emittente ma nella vita reale sono molto amiche. Chi farà il pieno di share questa domenica?