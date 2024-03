Dolcissimo filmato condiviso da Mara Venier con il nipotino Claudio per augurare Buona Pasqua ai suoi seguaci social.

Il rapporto speciale tra Mara Venier e i suoi seguaci è ben noto. La riprova è andata in scena in queste ore con la Zia della Tv che ha condiviso un dolcissimo video in compagnia del nipotino Claudio per augurare a tutti i seguaci una Buona Pasqua. Il filmato ha fatto il boom di like e ha emozionato tutti.

Gli auguri speciali di Mara Venier con il nipotino

Mara Venier

Mara Venier ha scelto un modo semplice ma carico di affetto per augurare una felice Pasqua ai suoi seguaci su Instagram. La conduttrice ha toccato i cuori dei fan con la tenerezza di una scena che ha messo in evidenza il forte legame tra lei e il nipotino Claudio, di sei anni. La conduttrice di “Domenica In” ha condiviso sui social un video in cui sta aspettando che il bambino, figlio del suo primogenito Paolo, esca dalla scuola.

Nel filmato, ecco che il ragazzino, dopo un saluto alle insegnanti, si precipita giù per le scale verso la nonna, che lo accoglie con amore e a braccia aperte. Una scena davvero dolce che, già di per sé, avrebbe conquistato tutti ma che è stata resa ancora più magica dalla colonna sonora scelta.

L’emozione e il messaggio

Ad accompagnare, infatti, il filmato della Venier, è stato il famoso brano “Capolavoro” de Il Volo che ha fatto da colonna sonora a questa dolce scena condivisa sui social. Anche tale canzone ha sottolineato l’amore che lega Mara e il nipotino, un sentimento ribadito più volte dalla conduttrice stessa in diverse interviste e anche nel corso delle sue puntate su Rai 1.

Nel suo post, poi, la Zia della Tv ha scritto semplicemente: “Buona Pasqua a tutti, da me e da Claudio“, un augurio che ha immediatamente ricevuto migliaia di risposte positive da parte degli utenti, desiderosi di condividere la serenità di quel momento familiare.

Questa semplice ma significativa espressione di affetto ha colto l’attenzione dei followers della brava Mara che hanno apprezzato la sua autenticità e la sua dedizione alla famiglia. La scena, infatti, è stata in grado di trasmettere un messaggio di calore e di unità diffondendo un’atmosfera di gioia e serenità che calzano a pennello in occasione delle festività pasquali.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con il video che ha conquistato tutti: