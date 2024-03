Vasco Rossi annuncia la morte di Gabriella Sturani, sua ex compagna e madre di Lorenzo, con un post commovente su Instagram.

È morta Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo, nato nel 1986.

Il cantautore ha annunciato la triste notizia attraverso un post su Instagram, condividendo alcune foto dei momenti trascorsi insieme a Gabriella e esprimendo il suo sgomento. L’annuncio della scomparsa dell’ex compagna di Vasco è arrivato in modo del tutto inaspettato e ha spezzato il cuore ai fan. I seguaci del cantautore hanno “conosciuto” la donna grazie al brano “Gabri” dedicato da Vasco proprio alla madre di suo figlio. Il brano è presente nell’album “Gli Spari Sopra”.

Vasco Rossi: l’annuncio che spezza il cuore

Il re del rock italiano ha annunciato la scomparsa della Sturani attraverso un commovente post Instagram. Nel post il cantautore scrive: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene“.

Sotto al post sono presto arrivati centinaia di commenti di affetto e di sostegno rivolti non solo al cantante, ma anche al figlio Lorenzo.

Vasco Rossi e Gabriella Sturani: la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Gabriella Sturani e Vasco Rossi è iniziata quando lei aveva solo 13 anni. Come raccontato da Gabriella in un’intervista a Vanity Fair, i due si sono conosciuti in un locale di Rimini attraverso un amico comune di Vasco. La loro relazione è durata circa due anni, dal 1983 al 1985, ma è giunta al termine a causa della gravidanza di Gabriella all’età di 16 anni.

Gabriella ha deciso di tenere il bambino, Lorenzo, nonostante la giovane età, e Vasco ha riconosciuto ufficialmente il figlio solo nel 2003. Questo evento ha ispirato Vasco Rossi a comporre la canzone “Gabri”, pubblicata dieci anni dopo il loro primo incontro. I versi del brano riflettono la complessità dei sentimenti legati a quell’esperienza.