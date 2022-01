L’ex nuotatore ricorda il cantante che ha perso la vita a causa di una leucemia fulminante, il suo racconto e il suo gesto hanno toccato il cuore dei telespettatori.

In un momento di riflessione al GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo la stella di Amici morto giovanissimo. Il nuotatore poi gli manda un bacio come dedica, un gesto che ha commosso e toccato il cuore di tutti.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Come riporta Blogtivvu, Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo e dichiara: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa e in ospedale l’hanno rimandato a casa, Michele Merlo. E come è andata la sua storia? Mal di testa, mal di testa… ho visto il suo ultimo post su Instagram: “Vorrei un tramonto, ho un forte mal di testa… cosa posso fare?”. L’hanno rimandato a casa con la tachipirina e in due giorni è morto di leucemia, follia. Non bisogna sottovalutare queste cose.“

Lo ha raccontato così il nuotatore e questo a commosso tutti. Poi Manuel manda un bacio al cantante che ormai non c’è più, stroncato dalla leucemia. Una morte che ancora oggi fa discutere, un ricordo ancora vivido e fresco per molti.

