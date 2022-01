L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, esprime la sua opinione su Soleil Sorge immaginando come si comporterebbe se fosse nella Casa con lei.

In occasione di un’intervista a Casa mia, condotto da Roberta Termali, Tommaso Zorzi ha parlato di Soleil Sorge. Schietto, sincero e pungente, l’ex vincitore non si è risparmiato sulla concorrente del reality, rivelando cosa ne pensi di lei.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi

Come riporta Blogtivvu, Tommaso Zorzi parla di Soleil Sorge e di come si comporterebbe con lei se fossero entrambi nella Casa. L’opinionista dichiara: “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte ad una come Soleil. Perché io sono sicuro che se avessi avuto… visto che la diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, perché oltre a come sei tu l’importante è pure chi ti mettono. Se ti mettono una Soleil, che poi io ho conosciuto nella vita ma non credevo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte consapevole del mio destino inevitabile.“

Insomma, sembra che Zorzi non abbia molta simpatia per Soleil Sorge, ma sarebbe interessante vederli insieme nella Casa del GF Vip, peccato che non si siano trovati con i tempi.

