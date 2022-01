I due concorrenti del GF Vip 6 vuotano il sacco su cosa ci sarebbe stato tra Alex Belli e Soleil sotto le coperte e non sono solo coccole e carezze…

Parlando nel salotto della Casa, Manila e Basciano hanno rivelato agli inquilini cosa è davvero successo tra Soleil e Alex, sotto le coperte. La verità, in realtà, era già stata detta dalla stessa Delia Duran ma i due non hanno mai ammesso nulla. Ora, arriva la conferma dei gieffini.

Le dichiarazioni di Manila e Basciano

Come riporta Blogtivvu, Manila rivela cosa è successo davvero tra Alex Belli e Soleil: “Non è la verità che sono solo amici. Alex ha detto a Soleil che Delia ha accettato la situazione. Lo sappiamo tutti qual è la verità, lo sa tutta Italia. Al di là di quello che è successo… preliminari artistici. Ma loro non hanno mai ammesso nulla, hanno sempre detto che è solo amicizia ma lui ha un comportamento diverso.

Qual è la verità? Non me l’ha raccontato Delia ma a lei lo ha raccontato Alex e lei mi ha detto delle cose nell’orecchio. Abbiamo tutti un modo differente di reagire. Lei mi ha detto: ‘come faccio a lasciarlo, ho tutto a casa sua!’. Stare qui ha un altro valore. Ecco perché c’è la differenza con persone come me o Nathaly.“

L’ex Miss continua: “Lei non ha rabbia ma rivincita come donna che lavora e vuole fare delle cose in maniera indipendente. Lei ha detto che aveva voglia di fare il GF Vip. Mi ha detto che le avevano chiesto di entrare quando Alex era ancora dentro. Di lavoro fa l’attrice ed ha cavalcato l’onda perché l’hanno voluta. Lei non ha rabbia verso Soleil ma è arrabbiata con Alex.“

A questo punto, interviene Basciano che dichiara: “L’hanno urlato anche da fuori che sono d’accordo Alex e Delia ma non c’è bisogno che lo urlassero da fuori, non c’era bisogno.Io non ho capito, se questa ragazza è innamorata e pensa che il suo uomo sia Dio scesa in terra che cazz* è venuta a fare qui? A lavorare? Io gli ho detto questo: ‘se tu fai un percorso facendoti conoscere per quella che sei va bene… ma se devi fare tarantelle ogni puntata o con Soleil o con Alex…’.“

