Il conduttore risponde alle lettere del settimanale Chi, rivelando cosa pensa di Katia Ricciarelli, concorrente controversa di questa edizione del GF Vip 6.

Alfonso Signorini, come di consueto, risponde alle lettere dei suoi lettori sul settimanale Chi, C’è chi la odia e chi la ama, si parla naturalmente di Katia Ricciarelli di cui il conduttore parla, rispondendo alle polemiche.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli

Come riporta Blogtivvu, una lettrice scrive le seguenti parole ad Alfonso Signorini: “Dalla sua bocca pare possa uscire ciò che vuole (secondo il libretto del melodramma).” Un’altra lettrice invece scrive: “Katia, che per età e vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, ora si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano […] E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza.“

Alfonso Signorini risponde alle loro parole, dichiarando: “Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. O la si odia o la si ama […] Certamente la sua presenza non lascia indifferenti. Tutto si può dire di lei tranne che sia “un comodino”, per usare un termine spesso usato nella casa per definire vipponi di scarsa personalità.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG