L’erede degli Agnelli vive a Lisbona dove ha sposato la sua dolce metà, Joanna Lemos, e dove conduce una vita normale, lontana dai riflettori e dalla popolarità.

In un’intervista sul Giornale, Lapo Elkann racconta la sua nuova vita lontano da riflettori e notorietà. L’imprenditore in Italia era sommerso dalla popolarità, mentre ora a Lisbona conduce una vita serena, normale e genuina con sua moglie.

Le dichiarazioni di Lapo Elkann

Come riporta Today, Lapo Elkann parla della sua nuova vita al fianco di sua moglie Joanna Lemos: “Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento. Tra l’altro in Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito”.

L’imprenditore parla, poi, della sua dolce metà: “Il matrimonio è costruire una famiglia con qualcuno che stimi, che rispetti e che ami. È difficilissimo anche solo provarci: trovare l’amore è una cosa, trovare qualcuno con cui costruire va ancora oltre. Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco”.

