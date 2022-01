In queste ore è circolata una insistente indiscrezione sul ritorno della conduttrice a Mediaset, ma lei stessa ha smentito la notizia spiegandone i motivi.

Alessia Marcuzzi, con un video sui social, smentisce il suo ritorno a Le Iene. Questa indiscrezione è circolata grazie a Dagospia ma la conduttrice ha confermato di volere un periodo di pausa dall’emittente. Le sue dichiarazioni chiariscono le cose definitivamente.

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

Come riporta Fan Page, Alessia Marcuzzi smentisce il ritorno a Mediaset ripostando un video in cui aveva dichiarato: “Una domanda che mi avete fatto in tanti – dice Marcuzzi – Anche voi mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta”. Nel post la conduttrice aggiunge: “Io sono ancora lí (ogni tanto mi sposto dal bagno giuro) e la mia risposta é ancora la stessa.“

Almeno per il momento dunque non ci sarà alcun ritorno della Marcuzzi a Le Iene e a nessun programma Mediaset perchè lei stessa lo ha ribadito. Molti fan sono addolorati da questa notizia ma la conduttrice non ha escluso la possibilità di tornare prima o poi. Ecco il post:

Io sono ancora lí (ogni tanto mi sposto dal bagno giuro😉) e la mia risposta é ancora la stessa.❤️ pic.twitter.com/AAQy9mt4fJ — Alessia Marcuzzi (@lapinella) January 20, 2022

