Dopo essere stata espulsa dal Grande Fratello Vip 5 per aver rivelato un dettaglio della vita di Laura Pausini, ad Alda D’Eusanio sono state sbarrate le porte dello spettacolo. La conduttrice ha deciso di fare causa a Mediaset per averla cacciata senza ragioni evidenti e averle rovinato la carriera.

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio

Come riporta Fan Page, Alda D’Eusanio fa una rivelazione al settimanale Nuovo: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”

Sul GF Vip dichiara: “Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”. Oltre ad essere stata allontanata da Mediaset, Alda non viene chiamata neanche per lavorare con altre emittenti, la sua carriera ha subito un duro arresto.

