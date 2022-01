Nasce un hashtag per avere Cristina D’Avena sul palco dell’Ariston: i suoi fan la vogliono a Sanremo 2022.

In trend topic è entrato l’hashtag #cristinasanremo40, inventato dai fan di Cristina D’Avena che la vorrebbero a gran voce sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022.

Questo è un preciso invito ad Amadeus, direttore artistico del Festival, a chiamare la famosa cantante delle sigle dei cartoni animati come ospite durante la kermesse. Questa petizione è arrivata all’occhio proprio della diretta interessata, che ad Adnkronos ha detto:

“Non sarebbe male! Si parla tanto di leggerezza, e in questo momento c’è tanto bisogno di far venire fuori il nostro fanciullino, del quale a volte ci vergogniamo perché pensiamo che sia una cosa immatura: non è così, chi riesce a farlo vivere ha vinto. Sono rimasta sorpresa, ma devo constatare che non c’è niente da fare: faccio parte della vita dei miei fan”

Quest’anno, tra l’altro, cade il quarantennale della sua carriera, quindi sarebbe proprio perfetto per tutti i fan poter vedere Cristina sul palco dell’Ariston cantare le sue hit più famose, da Kiss Me Licia a È Quasi magia Johnny, passando per Lady Oscar.

La cantante ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe molto se dovessi iniziare a festeggiare lì il quarantennale della mia carriera. Se si pensa che ho iniziato in realtà su Rai 1 a tre anni, se vogliamo considerare il mio vero debutto, è ancora prima. Non mi aspettavo che le persone che mi amano avessero tanto desiderio di vedermi all’Ariston. Sono onoratissima, sono gesti importanti che fanno riflettere un’artista, e quando il popolo ti chiama, bisogna rispondere”

Amadeus accoglierà la richiesta?

