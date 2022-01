Dopo le voci di un possibile riavvicinamento tra Belen e Stefano De Martino, spuntano fuori alcune frasi della showgirl che fanno pensare a un ritorno di fiamma. Ecco quali.

Il gossip sul web si diffonde sempre di più: Belen e Stefano De Martino potrebbero essere tornati insieme e i fan sui social stanno analizzando ogni indizio possibile per capire cosa sta succedendo tra i due.

Dopo essere stati avvistati sotto casa di De Martino, alcune frasi di Belen Rodriguez sui social fanno pensare che davvero l’argentina si sia riavvicinata al ballerino napoletano, padre di suo figlio Santiago. Ieri la showgirl si è dedicata al suo restyling andando dal parrucchiere per darci un taglio, e ha scritto qualche frase enigmatica.

Ecco quello che ha scritto: “E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con le quali diventare migliori. Per quando innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o su troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”

Parole che fanno riflettere, Belen stava pensando al suo ex Stefano? Chissà, nessuno dei due ha confermato le voci che stanno girando in questi giorni, ma sicuramente la bella influencer e conduttrice ha voglia di rinascita e di riprendere in mano la sua vita.

