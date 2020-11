La mantella ha conquistato le passerelle invernali come outfit da abbinare alla giacca o da indossare per valorizzare il nostro look. E i modelli Balmain ci hanno stregato.

Quando pensiamo alla mantella il pensiero va immediatamente ai film in costume, ad eroine ed icone che rappresentano forza, coraggio e vigore. Ma anche tanta eleganza e savoir faire, ed è per questo che la mantella firmata Balmain è un capo accessorio ultra chic da sfoggiare in quest’inverno. Cappe, poncho e mantelle corte sono tra i must-have invernali, a cui si aggiunge anche la mantella Balmain che si indossa proprio a mò di cavaliere.

La mantella Balmain: lunga e da indossare con charme

La mantella Balmain ricorda un peplo oversize, ed è il motivo principale per cui non è passata inosservata: il brand infatti ha proposto non solo una versione originale ma anche decisamente glamour di indossare un capo che diventa quasi un vestito.

In questo modo la mantella va ben oltre l’essere un accessorio o magari il sostituto di un capospalla, ma diventa protagonista essa stessa del look che ne viene così fortemente valorizzato. Che si tratti di quella lunga in tinta unita o a contrasto, è anche il tessuto in lana lucido e corposo a destare fascino. E inoltre va indossata in old style, avvolta intorno al collo.

I modelli e come abbinare la mantella Balmain

Bianca o beige con richiami marroni, colori neutri che fanno di questo outfit pur se ricercato e impegnativo, qualcosa da poter abbinare con facilità in materia cromatica. La mantella Balmain però, così glamour e raffinata, è una di quelle chicche da avere nell’armadio e sfoggiare alla giusta occasione.

Per un look rock, Balmain l’abbina principalmente con il pantalone rigorosamente negli stivali: il risultato è decisamente sorprendente. Sconsigliata con gonne lunghe, ma si può osare con una minigonna o un vestito per dare un tocco raffinato ad un look più casual puntando sempre su un paio di stivali e stivaletti, per restare fedeli alla sua antica vocazione.

Fonte foto di copertina: https://www.mytheresa.com/it-it/balmain-wool-and-cashmere-cape-1637975.html