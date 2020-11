Melania Trump in una fase fatidica per il marito Donald attira i riflettori a sé: a destare attenzione al momento del voto in Florida è il suo outfit da 20mila euro.

Dimentica la mascherina Melania Trump – particolare balzato subito all’occhio anche quello – ma non di essere al top in un momento importante e fatidico per il marito Donald. Al voto in Florida infatti l’ex modella ha scelto un outfit molto costoso e chic che non è passato inosservato. Sempre in forma e di tutto punto, la first Lady ha puntato su un look elegante e chic, occhiali da sole da diva e sorriso smagliante, il clima favorevole della Florida le ha permesso di poter scegliere un abitino estivo.

Melania Trump: l’outfit per il voto americano

Melania Trump ha votato in Florida, dove attualmente risiede insieme al marito dopo aver spostato nel 2019 la loro residenza da New York a Palm Beach.

Una location che le ha senz’altro permesso di scegliere un look estivo, elegante e ricercato, che non è passato inosservato quando si è presentata al Morton and Barbara Mandel Recreation Center.

L’abito notato immediatamente è firmato Gucci, un dress extra lusso, smanicato e caratterizzato dalla stampa Horsebit in giallo. Plissettato sul busto, di lunghezza midi, l’abito è dai colori neutri, a cui Melania ha abbinato una borsa Kelly Toile di Hermés portata a mano. Un look che senz’altro valorizza la sua impeccabile silhouette e il carisma da First Lady.

Quanto costa l’outfit di Lady Trump

Un look da capogiro anche nel prezzo però, perché vale ben 20mila euro. L’abito Gucci infatti ha un costo di 3.264 euro, a cui va aggiunta la borsa Hermés in pelle e tessuto che si aggira tra i 10mila e i 15mila euro.

Da non dimenticare anche un altro dettaglio del suo look che completa la mise: le scarpe Christian Louboutin, modello pump in beige, dal costo di circa 517 euro. Paradossalmente il particolare meno costose dell’outifit. Insomma un look non decisamente cheap ed everyday, ma è anche vero che l’importanza del momento richiedeva un outfit altrettanto imponente.