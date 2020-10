Delizia di ogni designer, il cappotto a mantella è l’outfit da capogiro dell’autunno/inverno 2020-2021: siamo pronte a sfoggiarlo e scegliere il nostro modello del cuore.

Perfetta per il primo freddo autunnale, compagna da abbinare al capospalla più caldo in inverno, è il cappotto a mantella, amatissimo dagli stilisti che si divertono a trovarne forme sempre nuove ma anche fantasie e colorazioni accattivanti.

E anche per la stagione fredda 2020-2021 sarà la regina dei nostri armadi, in versione lunga e short, con maniche o senza, già immaginiamo il nostro look che ci fa un po’ moschettieri e un po’ dame di altri tempi.

Cappotto mantella: Zara, Mango e i modelli autunno/inverno 2020-21

Chic, basic ma anche stravagante, i modelli tra cui possiamo scegliere sono diversi, e perché non averne una elegante e una più casual così da poterle alternare a seconda del nostro look.

– Sofisticata e originale è il modello di Zara, caratterizzata da un collo alto e da un fiocco decorativo. Una mantella che si presenta quasi come un mini dress, che con la sua delicata vestibilità dona ad ogni look un tocco elegante.

– Versatile e irriverente, pratica da indossare è mantella a quadri di Mango, modello oversize che gioca a trasformarsi anche in un cardigan. Il suo effetto comfy e la fantasia super trendy ci hanno immediatamente conquistate!

– Promuove la mantella anche Max Mara, che suggerisce di indossarla a mo’ di coprispalle, in un colore classico come il nero diventa un must have da guardaroba a cui affidarsi nelle giornate in cui necessitiamo di un capospalla da indossare al volo.

– La fantasia a quadri o quadretti conquista anche Dior, che preferisce una mantella apparentemente classica, lunga e con frange ma con i dettagli di una giacca. Una mantella rivisitata che si presta alla creazione di un look dall’effetto sempre diverso.

Come indossare la mantella

La mantella a cappotto è perfetta da indossare in autunno, quando ancora possiamo indossarla da sola e aperta, per valorizzare un look che sia elegante o da ufficio. Ma possiamo anche indossarla su un piumino leggero, per un tocco fashion oltre che più caldo, perlopiù la sera.

Inoltre la mantella sia corta che lunga, può essere indossata come cardigan o semplicemente coprispalle al lavoro o in luoghi chiusi, nei quali, stando per molto tempo ferme, potremmo sentire un po’ di fresco.

Possiamo riservare invece i modelli oversize per l’inverno, indossandoli su cappotti e giacche più calde, cercando di creare giochi cromatici ma anche di lunghezza.

