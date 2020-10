Il verde bosco piace: tra i colori brillanti ed eleganti di questa stagione fredda, è la nuance must-have che ci farà sentire anche un po’ principesche.

Ha fatto innamorare gli stilisti, che hanno incantato con questa nuance le passerelle dell’autunno/inverno 2020-2021. Così dal sogno eccolo piombare felicemente tra noi: è il verde bosco, che ha conquistato Armani, Valentino, Lanvin e Bottega Veneta. Ma non solo, perché dalle grandi firme questo elegante colore ha trovato l’approvazione anche dei piccoli marchi ed è entrato di diritto nei colori must have da collezionare in questa stagione fredda. Gonne, maglioni, stivali, borse, c’è bisogno che almeno un accessorio o un capo del nostro guardaroba sia in questa nuance pregiata.

Il colore verde bosco conquista il guardaroba invernale

Un colore che in parte ci fa pensare anche al Natale e ai suoi alti pini, ma che ci piace tanto per la sua capacità di essere brillante ed elegante allo stesso tempo. Indossarlo quindi ci fa sentire speciali e anche un po’ stravaganti come delle principesse moderne. Ricordate no che è anche il colore dell’abito di The Brave Merida della Disney?

Una nuance quindi che potremmo riservare ad occasioni e momenti speciali in versione dress, ma che possiamo indossare ogni giorno per dare un tocco originale al nostro look, che sia d’ufficio o per una semplice passeggiata.

Brillante ed elegante, come possiamo abbinare il verde bosco?

Ma oltre a regalarci e conservare un vestito nell’armadio in verde bosco da indossare alla prima festa ed occasione speciale, come possiamo abbinare altri outfit in verde bosco? Instagram come sempre ci viene in aiuto e possiamo rubare qualche idea, puntando su look decisamente daily, un obiettivo possibile nonostante questa nuance sia molto sofisticata.

Il nero naturalmente si sposa perfettamente con i suoi toni scuri, ma anche il bianco e il rosa possono incontrare i favori del verde bosco. Meglio però che il rosa sia anticato e non troppo chiaro, per evitare un effetto stucchevole.

A renderlo decisamente più street e meno impegnativo è accostare anche colori lucidi e caldi: il suggerimento arriva da Bottega Veneta, che sceglie colori come l’arancio da preferire se volete un look più sgargiante. Se invece volete qualcosa di sobrio che si noti ma non troppo, meglio puntare sull’ocra.

