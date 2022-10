Mango è un famoso marchio spagnolo: ma come vestono le taglie che troviamo nei suoi negozi?

Il marchio di Mango è molto apprezzato dalle donne in quanto capace di coniugare sicuramente capi bellissimi e di qualità a prezzi molto competitivi. Ma come acquistare il vostro capo perfetto targato Mango? Ovviamente bisogna fare riferimento al sistema spagnolo delle taglie ed operare le opportune equivalenze per non avere brutte sorprese. Cerchiamo di capire come fare, evitando così degli acquisti che potrebbero rivelarsi sbagliati, soprattutto se decidessimo di acquistare online. In generale le taglie Mango vestono più grandi, motivo per cui non dovrete dare nulla per scontato: visto che il riferimento è alle misure di seno, vita, fianchi e girovita, armatevi di metro per conoscere le vostre misure e sarà tutto più facile.

Mango come vestono le taglie: maglie, camicie e top

Per quanto riguarda la normale parte superiore del corpo e quindi per indossare magliette, camicette, top, bisogna ricordare che la taglia XXS corrisponde ad una misura del seno pari a 80 e a una della vita pari a 60. Una XS corrisponde ad una misura di seno di 82 e ad un girovita di 62, una S ad un girovita di 66 e ad un seno di 86. Una M corrisponde, invece, ad una misura del seno di 92 e ad un girovita di 72. Una L ad un girovita di 78 e ad una misura del seno di 98. Insomma, se conoscete le vostre misure sarà così molto facile scegliere il capo giusto.

taglie vestiti

Mango come vestono le taglie di gonne e pantaloni

Per quanto riguarda invece gonne e pantaloni il prospetto da tenere a mente è il seguente. Una XS corrisponde ad un girovita di 62 a una misura di fianchi pari a 90 mentre una S richiede un girovita di 66 e dei fianchi di 94. La M presuppone invece 72 di girovita e 100 di fianchi. La L richiede invece 78 di girovita e 106 di fianchi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG