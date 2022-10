Chanel trasforma il tweed in un ombretto: il tessuto iconico della maison adesso è anche una texture beauty

Sembra impossibile da credere, eppure è tutto vero. Chanel ha trasformato il suo tessuto iconico, la sua texture prediletta che basta a guardarsi per ricordare immediatamente lo stile, la libertà, l’eleganza e l’irriverenza di Mademoiselle, il tweed, in un tessuto che possono “indossare” anche le nostre palpebre. Un gioco sperimentale che porta la morbidezza e gli incroci di colore del tweed anche nel nostro make up, che davvero può riprodurre mixando le ombreggiature proposte il tessuto iconico, dando un tocco di originalità al nostro make up e alla nostra collezione di ombretti.

Chanel: gli ombretti tweed “Les 4 ombres Tweed”, un omaggio all’iconico tessuto

La morbidezza e la trama irregolare del colore. Ecco cosa Mademoiselle amava del tweed, un tessuto scoperto dopo il suo viaggio in Scozia e dal quale non ha più separato la sua immagine, giunta fino ad oggi in maniera così profonda che un qualsiasi capo in tweed ci fa pensare a quanto Chanel abbia saputo valorizzare ed enfatizzare la bellezza di questo tessuto. Raffinato, elegante, cocoon.

Così per omaggiare un tessuto trendy più che mai quest’anno, la maison ha pensato di includerlo anche nella sua collezione make up realizzando una collezione di ombretti, Les 4 ombres Tweed, che catturano i giochi di colore del tweed trasformandoli in ombretti dalle sfumature personalizzabili. Quattro armonie di colore per infinite possibilità che ci permetteranno di valorizzare ancora di più i nostri capi in tweed abbinando un make up ad hoc.

A conquistare naturalmente anche l’esclusivo packaging che racchiude l’iconica scatola nera con il logo bianco della maison in una pochette in tweed che richiama l’armonia scelta, così da poter conservare anche la sensazione tattile del tessuto.

Make up “effetto tweed”: le quattro armonie di colori da mixare

L’obiettivo di questa esclusiva collezione a 4 di ombretti è quella di creare infinite possibilità non solo tra colori della stessa armonia ma anche tra tutte le armonie per chi le sceglierà tutte o solo alcune. Le sfumature vanno dalle più calde alle più fredde: Tweed Fauve è un’armonia composta da nuance calde che riscaldano lo sguardo, Tweed Cuivè è il più delicato di tutti ed ispirato ai riflessi di metalli preziosi, Tweed Pourpre è un’armonia romantica tra rosa e malva mentre Tweed Brun et Rose è il più classico, scegliendo nuance che viaggiano dal beige al marrone.

Ciascuno di queste 4 armonie di colore presenta un motivo tweed a rilievo che esattamente come gli intrecci delle fibre che caratterizzano il tweed sono pronti ad essere mescolati fra loro: nuance calde e sfumate perfette da indossare in questa stagione per creare colorati e intensi smokey eyes.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG