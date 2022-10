Avvistate sulla passerella estiva 2023 della MFW, le borse messenger sono già trendy a partire dalla stagione invernale

Molte millennial ricorderanno quando nel passaggio dalle elementari alle medie c’era la voglia di salutare il maxi zaino e andare a scuola con le borse: tote, shopper ma soprattutto negli anni 2000 le più amate erano le borse messenger, una postina da portare a tracolla. Indossarla indicava quasi un passaggio: vogliamo sentirci grandi adesso che abbiamo fatto un passo in più nella scala della nostra formazione, portarla e riscoprila oggi riveduta e corretta significa sceglierla come perfetta compagna da lavoro per quelle giornate da trascorrere tra un appuntamenti, ufficio e impegni. E Bella Hadid insegna, dopo aver scelto questo modello per destreggiarsi tra una sfilata e l’altra alla MFW 2022.

Borse messenger: I modelli avvistati in passerella e da indossare qui ed ora, a partire dall’autunno

La borsa messenger naturalmente ha subìto qualche variazione rispetto agli anni 2000: in molti casi la ritroviamo con più con la classica patta ma con una cerniera, doppio manico che la trasforma anche in handbag, arrotondata come nella nuova collezione Carpisa, ma sempre nel suo appeal outdoor che la rende perfetta per un viaggio andata e ritorno di una giornata o come borsa da ufficio.

Che la musica sia cambiata è chiaro anche dalle passerelle estive, perché si preparatevi anche ad accaparrarvi anche i modelli summer edition quando sarà il momento. Max Mara rivoluziona completamente il modello classico incrociandolo con un altro grande ritorno, il marsupio da indossare come una crossbag: il connubio è assolutamente originale, innovativo per il nostro look ma soprattutto comodo.

Coach invece celebra pienamente questo modello in una versione rotondeggiante che gioca con i tessuti: pelle, cotone sfrangiato, patchwork, ed è facile intuire che sarà proprio questa la tipologia destinata a diventare la it-bag della prossima stagione perché incontrerà il gusto proprio di tutte. A conquistare naturalmente è anche la versatilità con cui possiamo abbinare questa borsa da abiti casual ad eleganti, pronta a smorzare i look più sofisticati e ad enfatizzare quelli dal sapore grunge.

Come abbinare le messenger: office look e casual look

La borsa messenger è un modello che generalmente prediligiamo portare con noi in giornate dove sappiamo che avremo bisogno più dell’essenziale da portare con noi, ecco perché vanno decisamente a nozze con gli office look. In vista dell’inverno, quando il maxi coat, il bomber e il piumino diventeranno complici fidati delle nostre giornate, le messenger sia in versione midi che mini saranno must have di questo look.

E ora che in autunno il trench è il nostro sine qua non per resistere ai primi abbassamenti della temperatura, per chi ha voglia di assoluta comodità meglio puntare su modelli maxi perfetti anche per un weekend fuori porta in cui viaggiare leggere. Con i look casual sbizzarritevi con i look preppy: camicie da abbinare a golfini e gonne a pieghe abbinati ad un paio di stivaletti vi faranno sentire un po’ gossip girl e un po’ Miu Miu style, in perfetta estetica Y2K.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG