Personaggi di serie tv e di film, icone del cinema e della musica ma anche i classici per look last minute: ecco i costumi di Halloween per il 2022

Manca poco ad Halloween e la voglia di sbizzarrirsi nel cercare o realizzare un costume originale già inizia a scalpitare. Quali sono le tendenze più gettonate? Quest’anno i personaggi tratti da serie tv e film sembra invaderanno il giorno della festa più terrificante dell’anno: Stranger Things, Euphoria, Squid Game sono i nomi che circolano di più, affiancati dai classici come le icone delle musica – Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddy Mercury -, Harley Queen, Mercoledì degli Adams, complice anche l’uscita a breve della serie su Netflix firmata Tim Burton, e naturalmente non mancheranno i costumi da strega che ci salvano sempre la vita last minute.

Anzi se quest’anno volete sbizzarrivi, la passerella della primavera/estate 2023 di Versace potrebbe suggerirvi una sexy strega gotica non necessariamente in black rivisitata anche secondo le ultime tendenze o un’alternativa Sposa Cadavere.

Costumi Halloween 2022: Stranger Things, Euphoria, Squid Game

Ispirarsi ai personaggi delle serie tv è anche l’occasione per pensare a costumi di coppia o persino di gruppo e le tre serie più trendy di quest’anno si presteranno anche all’alternativa di una festa a tema. Quest’anno è stato quello del grande ritorno di Stranger Things e tra i ruoli femminili quello di Undici senza dubbio il più amato: a voi la scelta di quale costume di quale stagione, da acquistare o perché no anche da realizzare data la semplicità.

– La serie che ha influenzato più di tutte make up, look, linee dress non può che essere con la sua originalità ed estrosità nel mirino dei costumi di Halloween: stiamo parlando di Euphoria con i suoi look dal sapore anni 2000, coloratissimi o scuri, dettagli fashion scintillanti, esagerati e al neon. Anche in questo caso potete divertirvi a personalizzare il vostro look creando un forte contrasto tra abiti e trucco, due punti forti dei costumi della serie.

– Così come accadde per La casa di carta, tocca a Squid Game: un look anche in questo caso facilissimo da realizzare. Tuta verde o tuta rosa a cui abbinare le iconiche Vans slip-on bianche, per rendere il look ancora più terrificante potete personalizzare il costume con un make up magari in stile zombie, reinterpretando in maniera personale lo spirito della serie.

Dal cinema e dalla musica: i classici da realizzare in coppia o in gruppo

Se avete la fortuna di poter festeggiare Halloween andando ad una festa in compagnia o in coppia, ci sono dei classici che funzionano sempre: primi fra tutti Harley Quinn e Joker, negli ultimi tempi soprattutto ispirati a Suicide Squad, e la coppia Danny Zucco e Sandy da Grease in total black e pelle.

Occhio però anche alla famiglia Adams, più Halloween di loro nessuno, un classico che potrebbe essere molto divertente da realizzare anche per feste in famiglia, mentre se siete tre sorelle o un trio di amiche scatenate con l’uscita di Hocus Pocus 2 perché non scegliere tre abiti da strega in stile sorelle Sanderson?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG