Pronte a trasformarvi nelle sorelle Sanderson per una notte e non solo? La palette make up Hocus Pocus è terrificante e autunnale

Dolcetto o scherzetto? In questo caso possiamo ben dire dolcetto perché la palette make up che ColourPop ha realizzato per celebrare il grande ritorno delle sorelle Sanderson di Hocus Pocus è quanto di più cool potesse regalarci il brand, famoso per realizzare esclusive make up a tema. Se non avete già visto Hocus Pocus e l’atteso sequel, arrivato dopo ben trent’anni, vale la pena fare sosta a Salem, la famigerata città delle streghe, su Disney Plus, cogliere qualche ispirazione per Halloween e valorizzare al massimo il vostro make up in stile Hocus Pocus avvalendovi della magica palette.

Hocus Pocus: la palette make up di ColourPop, perfetta per Halloween ma anche per l’autunno

Cinefili e fashion victim si innamoreranno al primo sguardo di questa capsule make up dedicata: ColourPop infatti ha preso i bellissimi colori che caratterizzano costumi e atmosfere del film e li ha racchiusi in una collezione che include ombretti, lucidalabbra e mascara, gli essenziali racchiusi in una confezione meravigliosa dove le tre sorelle vengono ritratte in forma animata.

Il packaging è terrificante, luminoso e prezioso così come i colori all’interno: una palette di nuance vivacissima e allegra che include i colori tema di Halloween viola, arancio, nero, verde fluo, presenti in diverse sfumature e gradazioni così da riservarci questa tavolozza non solo per la festa più paurosa dell’anno ma anche per un make up che sia lode all’autunno.

Non mancano naturalmente una cascata di glitter in diverse colorazioni, basic per un look di Halloween da party o semplicemente per concedersi un make up più audace anche in una semplice serata da trascorrere in compagnia o con la vostra dolce metà. E ColourPop non lascia nulla al caso suggerendo anche un accessorio davvero cutie: un cerchietto con orecchie da gatto peluche e glitterato, fashion e fantasmagorico per completare anche look last minute.

Quanto costa la capsule beauty di Hocus Pocus e dove acquistarla

La capsule make up dedicata ad Hocus Pocus 2 può essere acquistata sul sito ufficiale di ColourPop che consegna in tutto il mondo. Potete scegliere di acquistare prodotti singoli oppure per le vere appassionate tutta la collezione make up che viene proposta in due formule: la full collection dal costo di circa 100 euro e la pr collection che costa poco più ed include più accessori.

I singoli prodotti invece partono dai 10 euro in su, mentre le singole palette che sono le più gettonate sono disponibili in due tipologie: la witching hour dai colori vivaci ma pastello e sicuramente più prêt-à-porter dal costo di 23 euro circa, mentre quella più “hallowenesca”, dai colori vivaci, intensi e glitterati, la middle witch ha un costo di poco più maggiore. A voi la scelta e l’incantesimo!

